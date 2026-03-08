Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 96'ncı Yılı, Emir Can İğrek Konseriyle Kutlandı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96'ncı yılını, Emir Can İğrek konseriyle kutladı.

Burdur Belediyesi tarafından Atatürk'ün kente gelişinin 96'ncı yılında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Emir Can İğrek konserine, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde konuşan Başkan Ercengiz, şunları söyledi:

"Kıymetli gençler; bugün burada sizleri bir araya getiren ben değilim. Sizleri bugün burada buluşturan, 96 yıl önce Cumhuriyet'in nasıl bir devlet olduğunu milletin içinde görmek için yurt gezilerine çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk o günlerde, bugün bizim kullandığımız gibi hızlı araçlarla gelmedi. Çok zor yolları aşarak Batı Akdeniz gezisi kapsamında Burdur'a geldi. Burdur halkının sıcaklığını gördü. Buradan Antalya'ya geçti ve dönüşte tekrar Burdur'da kalacağına dair söz verdi. İnanın o zor şartlarda yaptığı seyahatin ardından Burdur'dan çok memnun kaldığını da yanındakilere ifade etmişti. İşte bizim şeref günümüz 6 Mart'tır."

12 yıldır her 6 Mart'ta bu meydanda Atatürk'ün Burdur'a teşriflerinin bizim için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dün yine çok gururluydum, yine çok onurluydum. Çünkü şunu çok iyi biliyorum: Hemen sınırlarımızın ötesinde yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, savaşların yaşandığı bir ateş çemberinin ortasında; tam 100 yıl önce Atatürk bize 'Yurtta barış, dünyada barış' diyerek barışı emanet etti. Biz barıştan yanayız. Biz kardeşlikten yanayız. Biz kültürden yanayız. Biz gelişmekten yanayız. Dolayısıyla yönümüzü çağdaş uygarlıklara çevirmek zorundayız.

Burada binlerce üniversiteli kardeşim, evladım var. Lütfen sizlere düşen görevi unutmayın. Atatürk'ün dediği gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki Paşamız Burdur'a gelmiş. Sağ olun, var olun."