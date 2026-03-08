Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 96'ncı Yılı, Emir Can İğrek Konseriyle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 96'ncı Yılı, Emir Can İğrek Konseriyle Kutlandı

08.03.2026 10:05  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 96. yılını Emir Can İğrek konseriyle kutladı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk'ün Burdur halkını nasıl etkilediğini ve barış mesajlarını vurguladı.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96'ncı yılını, Emir Can İğrek konseriyle kutladı.

Burdur Belediyesi tarafından Atatürk'ün kente gelişinin 96'ncı yılında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Emir Can İğrek konserine, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde konuşan Başkan Ercengiz, şunları söyledi:

"Kıymetli gençler; bugün burada sizleri bir araya getiren ben değilim. Sizleri bugün burada buluşturan, 96 yıl önce Cumhuriyet'in nasıl bir devlet olduğunu milletin içinde görmek için yurt gezilerine çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk o günlerde, bugün bizim kullandığımız gibi hızlı araçlarla gelmedi. Çok zor yolları aşarak Batı Akdeniz gezisi kapsamında Burdur'a geldi. Burdur halkının sıcaklığını gördü. Buradan Antalya'ya geçti ve dönüşte tekrar Burdur'da kalacağına dair söz verdi. İnanın o zor şartlarda yaptığı seyahatin ardından Burdur'dan çok memnun kaldığını da yanındakilere ifade etmişti. İşte bizim şeref günümüz 6 Mart'tır."

12 yıldır her 6 Mart'ta bu meydanda Atatürk'ün Burdur'a teşriflerinin bizim için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dün yine çok gururluydum, yine çok onurluydum. Çünkü şunu çok iyi biliyorum: Hemen sınırlarımızın ötesinde yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, savaşların yaşandığı bir ateş çemberinin ortasında; tam 100 yıl önce Atatürk bize 'Yurtta barış, dünyada barış' diyerek barışı emanet etti. Biz barıştan yanayız. Biz kardeşlikten yanayız. Biz kültürden yanayız. Biz gelişmekten yanayız. Dolayısıyla yönümüzü çağdaş uygarlıklara çevirmek zorundayız.

Burada binlerce üniversiteli kardeşim, evladım var. Lütfen sizlere düşen görevi unutmayın. Atatürk'ün dediği gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki Paşamız Burdur'a gelmiş. Sağ olun, var olun."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi, Emir Can İğrek, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 96'ncı Yılı, Emir Can İğrek Konseriyle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 11:09:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 96'ncı Yılı, Emir Can İğrek Konseriyle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.