Burdur\'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

BURDUR'da Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

Tören, MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'ndeki bir otelde düzenlendi. Törene katılanları Vali Tülay Baydar Bilgihan karşıladı. Törene Garnizon Komutanı Albay Veli Can Dizlek, Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Öner, İl Jandarma Komutanı Albay Cüneyt Ağaça, Emniyet Müdürü Gökhan Dedebağı, siyasi parti ve STK temsilcileri, Hilmi Hafize Evin Huzurevi'nde kalan vatandaşlar, gaziler ve şehit aileleri ile sporcular katıldı.

Törende konuşan Vali Bilgihan, "Cumhuriyet Bayramı kabul törenimize teşrifleriniz nedeniyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Bugün, milletimizin kaderini değiştiren, istiklal mücadelesinden istikbale uzanan büyük bir dirilişin adı olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu onuru bizlere yaşatan, başta Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, istikbal ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Vali Baydar Bilgihan ile protokol üyelerinin, üzerinde 'Cumhuriyetimizin 103'üncü Yılı Kutlu Olsun' yazan pastayı kesmesiyle program sona erdi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,