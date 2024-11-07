Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Burdur\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Burdur'da deprem, yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı; 131 personel yer aldı.

07.11.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem, yangın, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, senaryo gereği merkez üssü Burdur olan ve merkeze bağlı köyler, Kemer, Yeşilova ile Karamanlı ilçelerini de etkileyen 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkazda kaldığı ihbarının alınmasıyla tatbikat başlatıldı.

Yeni Mahalle'de eski devlet hastanesi alanında bir binanın tamamen yıkılması sonucu enkazda kalan 5 kişiyi kurtarmak için olay yerine arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslara, hayatını kaybedenleri cenaze araçlarına taşıdı. O sırada çökme tehlikesi bulunan enkaz alanına girmek isteyen yaralıların yakınları, çevik kuvvet ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Depremden kaynaklı kısa devre yapan elektrik hattında çıkan ve 2 eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Organize sanayi bölgesinde ise hasar alan bir fabrikadaki kimyasal sızıntıya AFAD KBRN ekibi müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Depremde evleri yıkılan depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli bölgelere çadırlar kuruldu. Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıtımına başladı. Haberleşme için bölgeye baz istasyonu kuruldu. Gerçeğini aratmayan sahnelerin yaşandığı ve 131 personelin görev aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

"Afet gönüllüsü sayısını artırmak istiyoruz"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, olası bir afet anında hareket kabiliyetlerini geliştirmek, teorik olarak bildiklerini sahaya dökmek amacıyla tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında herkesin üzerine düşen görevleri bilmeleri gerektiğini belirten Bilgihan, tatbikatların farklı boyutlarda devam edeceğini kaydetti.

Bilgihan, afetlerin yaşanmamasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Afetlerde kimsenin yaralanmaması için gerekli tedbirleri almak istiyoruz. O yüzden bütün şehrimizi, bireyleri, kurumları, site yöneticilerini, mahalle muhtarlarını sorumluluğu olan bütün paydaşları bu çalışmaların içinde görmek istiyoruz. Bütün ilçelerimizde afet gönüllüsü sayısını artırmak istiyoruz. Modüler eğitimler dışında saha eğitimleri, temel ilk yardım eğitimlerinin yanında afette müdahale ve enkazdan canlı çıkarma eğitimleri çok önemli. Bütün bireyleri bu eğitimleri almaya davet ediyoruz. Afetlerde sivil toplumun gücünden yararlanabiliriz."

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Deprem, burdur, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:41:19. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.