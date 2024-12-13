Burdur'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Burdur\'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Burdur'da bir halk otobüsü, yol kenarında tamir edilen bir kamyona ve güvenlik önlemi alan polis aracına çarptı. Kazada, 1 polis ve 5 üniversite öğrencisi yaralandı. Ardından yaşanan ikinci kazada ise arızalı kamyon freninin boşalması sonucu devrildi, ancak yaralı olmadı.

13.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da halk otobüsü, yol kenarında tamiri yapılan tomruk yüklü kamyon ile güvenlik önlemi alan polis aracına çarptı. Kazada, 1 polis ile otobüsteki 5 üniversite öğrencisi yaralandı.

Mehmet T. yönetimindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kurna rampasında arızalandı., Kamyonu sağ şeride park eden şoför, tamirci çağırdı. Kamyon tamir edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekibi de tedbir amacıyla önlem aldı. Kamyonun yaklaşık 10 metre arkasına aracını park eden polisler, rampada diğer sürücüleri yönlendirme amacıyla çalışma başlattı. Bu sırada kent merkezinden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne ilerleyen Süleyman O. yönetimindeki 15 HO 1008 plakalı halk otobüsü, saat 09.00 sıralarında önce polis aracına, ardından arızalanan kamyona çarptı. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada polis memuru Tahsin K. ile otobüsteki üniversite öğrencilerinden Şule D., Yakup G., Naz B., Mihriban K. ve Duru P. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürdü. Kazada kamyondaki tomruklardan bazıları yol kenarına düştü.

BU KEZ ARIZALI KAMYONUN FRENİ BOŞALDI

İlk kazadan yaklaşık 2 saat sonra araçların yoldan kaldırılması için yapılan çalışma sırasında freni boşalan arızalı kamyon, rampadan geriye hareket etti. Kamyon, otomobil ile başka bir polis aracına çarparak devrildi. İkinci kazada yaralanan olmadı.

Tamirci Mustafa Önal, "Kamyonun tamiri için Bucak'tan geldim. Daha sonra polis ekibi geldi. 10 metre geride durdu. Otobüs, polis ekip aracına, sonra kamyona çarptı. Polis aracı çarpmanın şiddetiyle şarampole sürüklendi. Kamyondaki kütüklerin altında kalıyordum, kaçtım" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Burdur, Hukuk, Yaşam, Polis, Polis, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
13:23 Putin, Esad’ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:03 Rakka’da PKK’ya karşı protesto Halk, kentten ayrılmalarını talep etti Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:54 Zaha’nın piyasa değeri altüst oldu Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
18:38 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında İki yönlü göç dalgası başladı tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 14:22:30. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.