Burdur'un Çavdır ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen çocuk hayatını kaybetti.
Söğüt Beldesi'ndeki sebze halinde çalışan yabancı uyruklu iki kuzen arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E'nin (15), kuzeni Muhammed E'yi (15) bıçakla yaraladığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan S.E. ise göl mevkiinde jandarma ekiplerince yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da İki Kuzen Arasında Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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