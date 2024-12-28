Burdur'da İtfaiye Müdürlüğü'nden Yılbaşı Hediyesi Dağıtımı

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(BURDUR) - Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde çocuklara hediye dağıttı. Dağıtıma Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

Gönüllü bağışçılar ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin dayanışması ile alınan hediyeler, yeni yıl öncesi çocuklara dağıtılmaya başlandı. Hediye dağıtımına katılan Başkan Ercengiz, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ve personel ile kapı kapı gezerek, çocuk ve gençlerin hediyelerini verdi.

Başkan Ercengiz, "Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli gençlerimiz ve sevgili yavrularımız, bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yeni yıla girerken itfaiye personeli arkadaşlarımızın kendi aralarındaki dayanışması ve bizlerin katkısıyla mahalledeki gençlerimize ve yavrularımıza küçük bir yeni yıl hediyesi hazırlamaya gayret ettik. Bu vesileyle ben de çocuklarımızla bir araya geldim, onlarla görüştüm ve evlerinde ziyaret ettim. Bu anlamlı buluşma, hem bizleri mutlu etti hem de yeni yıl sevincini birlikte paylaşmamıza vesile oldu. Tüm yavrularımızın ve kıymetli halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.