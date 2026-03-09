Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Yaptığımız Bütün Çalışmaların Merkezine Kadını Koyuyoruz" - Son Dakika
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Yaptığımız Bütün Çalışmaların Merkezine Kadını Koyuyoruz"

09.03.2026 09:45  Güncelleme: 10:25
Burdur Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği 'Kadınlar Günü Matinesi' etkinliğinde, kadınlara yönelik özel mesajlar verildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı konuşmada kadınların önemine vurgu yaparak, toplumda kadınlara yönelik olan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınlar Günü Matinesi" düzenlendi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Siz bize emanet ettiniz, biz de emanetinize sahip çıkıyoruz. Biz yaptığımız bütün çalışmaların merkezine kadını koyuyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Kadınlar Günü Matinesi'nde sanatçı Fahriye Kuru sahne aldı.

Programa katılan Ercengiz, kadınlara şöyle hitap etti:

"Ben geçmişte, 2003 yılında siyasete başlamıştım. Sonra bir süre ara verdim. 2013 yılında, tam da 8 Mart'ta; bunu arkadaşlarımızla konuşarak karar vermiştik. 8 Mart 2013'te, bir Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlarımızın düzenlediği bir çaya katıldım. Kadınlarımıza çiçek vererek 'Ben bu yola giriyorum, arkamda mısınız' diye sordum. Ablalarıma, annelerime, teyzelerime…Onlar da bana, 'Sen bizim evladımızsın, kardeşimizsin. Sen yürü, biz arkandayız' dediler. İşte o günden bugüne benim arkamda sizler varsınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Benim bir annem var. Öğretmen... Sağ olsun bizi iyi bir evlat olarak yetiştirmek için büyük emek verdi."

"Yaptığımız hiçbir işin hesabını vermeden bu görevden ayrılmayacağız"

Bizim hikayemizi bilen bilir, bilmeyenlere de bilenler anlatır. Annem iyi bir evlat olmam için elinden geleni yaptı. Ben de anneme layık olabilmek için elimden geleni yapıyorum. ve arkamda bir kadın daha var; kıymetli eşim. İnanın, benden daha fazla siyasette çalıştı. Değerli dostlarım, kıymetli bacılarım, ablalarım, kız kardeşlerim, annelerim ve büyüklerim… Ben bu yola çıkarken kendimce bir karar aldım: Yaptığımız hiçbir işin hesabını vermeden bu görevden ayrılmayacağız. Bu hesabı verirken de her zaman sizlerin karşısına çıktım. 'İstediğinizi sorun, istediğinizi söyleyin, istediğinizi eleştirin' dedim. Yeter ki samimiyeti kaybetmeyelim, birbirimize olan güvenimizi kaybetmeyelim. Ne zaman ki sizlerin bize olan güveni azalırsa, o zaman bu işi yapmamızın da bir anlamı kalmaz. Çünkü yaptığımız her iş, sizlerin bize emanet ettiği; sizlerin vergileriyle oluşan kaynaklarla yapıldı. Biz evimizden para getirmedik. Yaptığımız hiçbir işi tek başımıza yapmadık. Bu yüzden ne böbürleniyoruz ne de gururlanıyoruz.

Siz bize emanet ettiniz, biz de emanetinize sahip çıkıyoruz. Daha güzel işler yapabilmek için lütfen bize güvenmeye devam edin. Şunu da unutmayın: Bu dünyada kadınlar olmasaydı bizler güzel şeyleri başaramazdık. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dünyadaki her güzel şeyin üzerinde kadının emeği, kadının izi vardır.

"Anneannelerimizin ve babaannelerimizin de bizim hayatımızda yeri çok kıymetlidir"

Hepinizi seviyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Biz yaptığımız bütün çalışmaların merkezine kadını koyuyoruz. Yaptığımız kreşlerle sadece çalışan annelerin değil, çocuklara bakan anneannelerin ve babaannelerin de hayatını kolaylaştırıyoruz. Çünkü anneannelerimizin ve babaannelerimizin de bizim hayatımızda yeri çok kıymetlidir.

Sevgili Fahriye'ye ve değerli ekibine de teşekkür ediyorum. Bu akşam sizlere çok güzel bir gece yaşatacaklar. Tüm çalışma arkadaşlarıma, başkan yardımcılarıma, mesai arkadaşlarıma, birlikte yol yürüdüğümüz muhtarlarımıza ve belediye meclisinde birlikte çalıştığımız kadın arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim."

Ercengiz'in konuşmasının ardından programa katılan davetliler, sanatçı Fahriye Kuru'nun seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi, Yerel Yönetim, Kadınlar Günü, 8 Mart, Burdur, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
