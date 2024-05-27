Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Burdur- Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 15 AC 644 plakalı kamyonet ile 32 E 2805 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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