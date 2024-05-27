Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Burdur\'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 15 AC 644 plakalı kamyonet ile 32 E 2805 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

27.05.2024 19:35
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Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 15 AC 644 plakalı kamyonet ile 32 E 2805 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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