Burdur\'da Kaynak Yangını: 3 Buzağı Telef Oldu

Burdur'da bahçede yapılan kaynağın sıçraması sonucu çıkan yangında ev, ahır ve minivan araç zarar gördü, 3 buzağı telef oldu.

İğdeli Köyü'nde Mehmet U.'ya ait evin bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcım, saman balyalarına ardından iki katlı ahşap eve, ahıra ve evin yanında bulunan minivan araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, ev, ahır ve minivan araç kullanılmaz hale gelirken 3 buzağı telef oldu.