Burdur\'da kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı için bando eşliğinde yürüdü

BURDUR'da minikler Cumhuriyet Bayramı sevincini erken yaşadı.

Burdur Belediyesi Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet-Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler bando eşliğinde Gazi Caddesi ve Uzun Çarşı'dan yürüyerek Ulu Cami avlusunda toplandılar. Minik öğrenciler burada çeşitli gösteriler sundu.