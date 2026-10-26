Burdur'da kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı için bando eşliğinde yürüdü - Son Dakika
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Burdur'da kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı için bando eşliğinde yürüdü

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Burdur\'da kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı için bando eşliğinde yürüdü
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Burdur Belediyesi Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet-Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, bando eşliğinde Ulu Cami avlusunda toplandı. Öğrenciler burada çeşitli gösteriler sunarak bayram sevincini erken yaşadı.

BURDUR'da minikler Cumhuriyet Bayramı sevincini erken yaşadı.

Burdur Belediyesi Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet-Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler bando eşliğinde Gazi Caddesi ve Uzun Çarşı'dan yürüyerek Ulu Cami avlusunda toplandılar. Minik öğrenciler burada çeşitli gösteriler sundu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Burdur'da kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı için bando eşliğinde yürüdü - Son Dakika
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