Burdur'da Motosikletle Cip Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Motosikletle Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

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Burdur'da meydana gelen kazada motosikletle cip çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve cezalar kesildi.

09.08.2024 10:15
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BURDUR'da motosikletle cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Dün saat 19.00 sıralarında Burdur- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen kazada Musa A. yönetimindeki 15 AAD 606 plakalı cip ile A.G. (17) yönetimindeki 15 RA 279 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan O.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü ve motosikletin ruhsat sahibine 26 bin 644 lira ceza yazıldı. Sigortası olmayan motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Burdur\'da Motosikletle Cip Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Motosikletle Cip Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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