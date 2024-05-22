Burdur'da otomobil devrildi: Bebek öldü, anne ve baba yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da otomobil devrildi: Bebek öldü, anne ve baba yaralandı

Burdur\'da otomobil devrildi: Bebek öldü, anne ve baba yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Abdulkadir G. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, İbrahim G. ve Ceren G. çifti ile 4 aylık bebekleri Türkan Naz G. yaralandı. Yaralılardan Türkan Naz G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba İbrahim G'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

22.05.2024 19:57
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bebek öldü, anne ve babası yaralandı.

Abdulkadir G. (57) idaresindeki 07 YJ 144 plakalı otomobil, Isparta - Antalya kara yolu Çamlıdere köyü yakınında bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki İbrahim G. (25) ile Ceren G. (21) ve 4 aylık bebekleri Türkan Naz G. yaralandı.

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkan Naz G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba İbrahim G'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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