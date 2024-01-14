Burdur\'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

BURDUR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada Ahmet Cihan K. (22) yönetimindeki 25 LN 282 plakalı otomobil ile Adil Ç. (27) yönetimindeki 35 ZK 342 plakalı otomobil Manastır kavşağında çarpıştı. Sürücülerden Ahmet Cihan K.'nin yara almadığı kazada diğer otomobilin sürücüsü Adil Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife K. (24) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)