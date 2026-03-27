Burdur'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Burdur'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Hasan D. (38) idaresindeki 01 DB 434 plakalı tır, Burdur Fethiye yolu Çendik köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
