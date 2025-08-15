KAYINVALİDE DE KURTARILAMADI
Burdur'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada Emine Gürel ile kayınbabası Rıza Gürel'in ardından kayınvalide Armağan Gürel de hastanede hayatını kaybetti. Emine, Rıza ve Armağan Gürel ile aynı kazada yaralanan Enes Kılıç'ın hafif ticari araçla Burdur kent merkezinden Yazıköy'e doğru gittiği öğrenildi. Kayınbaba, kayınvalide ve gelinin cenazelerinin Yazıköy'de defnedileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Trafik Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?