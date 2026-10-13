Burdur\'da yağdan kayan ambulans kazaya yol açtı, 3\'ü sağlık görevlisi 6 kişi yaralandı.

BURDUR'da biri ambulans, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi, 6 kişi yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulans Antalya Kavşağı'nda, yola önceden dökülmüş yağ nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan ambulans kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı. Ambulans ile 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanstaki hasta ve 3 sağlık görevlisi ile kamyonetteki 2 kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.