Burdur\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Burdur'da tır, iki otomobil, panelvan ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Serkan A. idaresindeki 15 AAC 348 plakalı tır ile İbrahim T'nin kullandığı 03 L 8888 plakalı otomobil, Mehmet K. yönetimindeki 03 AIC 920 plakalı minibüs, Ercan S. idaresindeki 34 KVP 237 plakalı panelvan ile Ramazan M'nin kullandığı 64 ABP 443 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ramazan M. (59), Emine M. (59), Yavuz Y.T.T. (7), Yavuz T.T. (12) ve Keziban Y. (41), sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.