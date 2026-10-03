Burdur Gölhisar'da çatı katında çıkan yangın 3 katlı binada hasara yol açtı

Burdur Gölhisar'da çatı katında çıkan yangın 3 katlı binada hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Gölhisar ilçesinde Çeşme Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı hasar gördü.
BURDUR'un Gölhisar ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı yangın hasar gördü.
Çeşme Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında 3 katlı binanın çatı katından alevler yükseldiğni görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: DHA
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