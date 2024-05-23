Burdur Karamanlı'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Seralarda Hasar Oluştu - Son Dakika
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Burdur Karamanlı'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Seralarda Hasar Oluştu

Burdur Karamanlı\'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Seralarda Hasar Oluştu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını uçurdu ve Karamanlı-Tefenni Ovası'ndaki bazı seraların yıkılmasına ve sebze seralarının örtülerinin uçmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesiyle birlikte bazı ağaçlar da devrildi. Karamanlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karamanlı Belediyesi ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

23.05.2024 23:23
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, Eşeler Mahallesi'ndeki bir evin çatısını uçurdu.

Karamanlı- Tefenni Ovası'ndaki bazı seralar yıkıldı, bazı sebze seralarının örtüleri uçtu. Birçok seranın hasar gördüğü ilçede yetiştiriciler zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşmesiyle bazı ağaçlar da devrildi.

Karamanlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karamanlı Belediyesi ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

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