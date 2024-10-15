Burdur MTAL'de İş Önlüğü Töreni - Son Dakika
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Burdur MTAL'de İş Önlüğü Töreni

Burdur MTAL\'de İş Önlüğü Töreni

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerine iş önlüğü giydirildi.

15.10.2024 12:36
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BURDUR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 9'uncu sınıf öğrencileri için iş önlüğü giyme töreni düzenlendi.Atölyede düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Okul Müdürü İbrahim Çelikkaya, Eğitim Bir- Sen Şube Başkanı Murat Bulut, Türk Eğitim- Sen Şube Başkanı Orhan Akın, STK başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Özdemirci, "Bugün hayatınızda çok önemli bir gün. İnşallah hepiniz çıraklıktan başlayıp ülkemize hayırlı bir usta olacaksınız. Dürüst, adil, hakkını isteyen, hakkından fazlasına tamah etmeyen, işini düzgün yapan birer usta olacaksınız. Vatana, millete, anne, babanıza karşı hayırlı, büyüklerinize saygılı birer insan olacaksınız. Sizi tebrik ediyorum. Öncelikle çok güzel bir alan seçmişsiniz. Mesleki eğitim memleket meselesi biliyorsunuz. Sizin gibi gençlere bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu işi en iyi şekilde öğreneceksiniz ve hayata emin adımlarla arkanıza bakmadan devam edeceksiniz" dedi.

Okul Müdürü İbrahim Çelikkaya da "Türkiye ve dünyada mesleki yeterliliğe sahip mavi yakalıların daha çok talep gördüğü iş hayatında sizlerden yegane beklentimiz vatana, millete ve ailelerinize hayırlı birer evlat olmanız, edineceğiniz bilgi ve becerilerle teknolojinin gelişmesine, üretimin artmasına ve ülkemizin güçlenmesine katkı sağlamanızdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 35 makine alanı 9'uncu sınıf öğrencisine iş önlükleri İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci ve diğer katılımcılar tarafından giydirildi, ardından dua edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur MTAL'de İş Önlüğü Töreni - Son Dakika

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