Burdur Tefenni'de Devlet Bahçeli Caddesi'nin Adı Değiştirildi - Son Dakika
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Burdur Tefenni'de Devlet Bahçeli Caddesi'nin Adı Değiştirildi

Burdur Tefenni\'de Devlet Bahçeli Caddesi\'nin Adı Değiştirildi

Tefenni Belediyesi, meclis kararıyla Devlet Bahçeli Caddesi'ni Hüseyin Nihal Atsız ve Sinan Ateş olarak iki ayrı caddeye böldü. Değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi.

09.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:20
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BURDUR'un Tefenni ilçesinde Devlet Bahçeli Caddesi'nin adı, belediye meclisi kararıyla değiştirildi. Caddenin bir bölümüne 'Hüseyin Nihal Atsız', diğer bölümüne 'Sinan Ateş' adı verildi.

Tefenni Belediyesi'nin 3 Ocak'ta düzenlenen yılın ilk meclis toplantısında, 'Devlet Bahçeli Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Caddenin bir bölümüne 'Hüseyin Nihal Atsız', diğer bölümüne de 'Sinan Ateş' adı verildi.

MHP'den geçen ekim ayında istifa ettikten sonra aralık ayında Genel Başkan Ümit Özdağ'ın katıldığı törenle Zafer Partisi'ne geçen Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Alagöz, "Hilal Evleri ile Atatürk Caddesi arasındaki Devlet Bahçeli Caddesi'nin, Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki kısmının Hüseyin Nihal Atsız Caddesi olarak değiştirilmesine, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arasındaki bölümün de Tefenni Belediye meclisi kararıyla Sinan Ateş Caddesi olarak belirlenmesine 3 'ret' oyuna karşın 7 'evet' oyu ile karar verilmiştir. 1 Zafer Partili Belediye Başkanı 'evet', 5 Zafer Partili meclis üyesi 'evet', 1 İYİ Partili meclis üyesi 'evet', 3 AK Partili meclis üyesi 'ret' oyu kullandı" paylaşımını yaptı.

Kaynak: DHA

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