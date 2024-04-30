Burdur Tefenni'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Burdur Tefenni'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Burdur Tefenni\'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

30.04.2024 22:51
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Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şeref V. (46) idaresindeki 20 ADS 256 plakalı otomobil, Tefenni-Seydiler köyü yolunda Aytekin K. (53) yönetimindeki 15 FF 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

Sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, kaldırıldıkları Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur Tefenni'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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