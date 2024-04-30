Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şeref V. (46) idaresindeki 20 ADS 256 plakalı otomobil, Tefenni-Seydiler köyü yolunda Aytekin K. (53) yönetimindeki 15 FF 774 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.
Sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, kaldırıldıkları Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Burdur Tefenni'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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