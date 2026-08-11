Burhan Sönmez ile Edebiyat Sohbeti

Uluslararası PEN (PEN International) Başkanı ve Hemingway Ödülü sahibi yazar Burhan Sönmez, "Aynadaki Hayat ve Edebiyat" başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Sönmez, Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK), Nermin Mollaoğlu ve Eylül Görmüş'ün moderatörlüğünde edebiyat yolculuğu, romanlarının oluşum süreçleri ve edebi kişiliği üzerine konuştu.

Uzun süre yurt dışında yaşadığını, Türkiye'den, kendi memleketinden uzak olmanın insanda bir eksiklik duygusu bıraktığını belirten Sönmez, "Bir ayağımız burada, bu topraklarda ama diğer ayağımız pergelin geniş açısı gibi bütün kainatı, evreni, dünyayı içine alacak şekilde dolaşmalı. Yani burada, bu dille, bu insanlarla, bu birikimle konuşurken gözümüz, penceremiz, kapımız, ufkumuz dünyanın diğer yerlerine açık olsun." dedi.

Sönmez, ilk romanını kaleme alırken kitabında aslında kendisini anlattığını sonradan fark ettiğini söyledi.

"Masumlar" kitabı üzerinde çalıştığı dönemde uzun süredir rüya görmediğini fark ettiğini dile getiren yazar, bu durumun kendisinde bir "rüya takıntısı" bulunduğunu anlamasını sağladığını ve bu keşfin ardından rüya temasının romanlarında da sıklıkla yer almaya başladığını anlattı.

Roman yazımında gerçek olaylarla kurmaca arasındaki dengenin önemine dikkati çeken ödüllü yazar, metnin iç tutarlılığını ve inandırıcılığını sağlamak için gerçeklik ile kurmaca arasında ince bağlar kurulması gerektiğine işaret ederek, "Farklı katmanları yapmak romanın asıl zor kısmı. Yoksa hikaye bulmak çok kolay." görüşünü paylaştı.

Sönmez, konuşmasında yurt dışında katıldığı edebiyat etkinliklerinden de bahsederek, okur kitlesinin dünyanın her tarafında aynı olduğunu belirtti.

Romanlarda kullanılan anlatıcı türleri üzerine de değerlendirmelerde bulunan Burhan Sönmez, birinci, ikinci ve üçüncü tekil şahıs anlatımlarının edebiyatta farklı imkanlar sunduğunu dile getirdi, bu anlatım biçimlerinin iç içe geçirilmesine dair James Joyce'un "Ulysses" romanını örnek gösterdi.

Etkinliğin ardından yazar, okurları için kitaplarını imzaladı.