Burhanettin Bulut: "Anketler CHP'nin 2019'un da Üzerinde Olduğunu Gösteriyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediyesini ellerinde tutmak istediklerini ve bu illere Bursa, Manisa, Balıkesir, Kırklareli ve Malatya'yı eklemeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu kentlerdeki anket sonuçlarının olumlu olduğunu ifade eden Bulut, "Gidişat bizim lehimize, anketler CHP'nin 2019'un da üzerinde olduğunu gösteriyor" dedi.
CHP Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, bugün CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
"FİNALLERİ KÖTÜ OLACAK. YAZIK"
Aday belirleme süreçlerinde aday gösterilmeyen bazı belediye başkanlarının İYİ Parti'den ya da bağımsız aday olmalarıyla ilgili bir soru üzerine Bulut, "Bağımsız aday olma ya da başka partiden aday olma kararı alan arkadaşlar fevri bir şekilde bu kararı verdiler. Onların durumu bize Türkiye'de siyasetin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Yaptıklarının yanlış olduğunu 1 Nisan'da görecekler. Umarım partiye hasar vermezler. Belediye başkanlıklarının son dönemindeler ama bulundukları koltuklar, konumlar üzerinden partiyi eleştiriyorlar. Israrla aday olmaya devam ederlerse de finalleri kötü olacak. Yazık" diye konuştu.
"HERHANGİ BİR ARKADAŞIMIZIN BU PARTİNİN KAYBETMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA YAPACAĞINA AKLIM ERMİYOR"
Bulut, kurultay sonrası kırgınlık yaşayan bazı milletvekillerinin özellikle İstanbul'da seçim çalışmalarına katılmadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"Böyle bir durum yok. Arkadaşlarımız sahada. Kendi bölgelerinde de seçim çalışmaları yapıyorlar. Herhangi bir arkadaşımızın bu partinin kaybetmesine yönelik çalışma yapacağına aklım ermiyor. Bu hainliktir. Böyle bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm adaylarla uyumlu bir çalışma içindeyiz. Bugüne kadar tek bir anlaşmazlık olmadı."
CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de "Partide ikilik, üçlük, ayrışma asla yok" dedi.
"BUGÜN PARTİDE FARKLI FİKİRLERİ İFADE EDENLER TROLLEŞMİŞ DURUMDA"
Bir gazetecinin, kurultay ve yerel seçimler için aday belirleme süreci sonrasında parti içinde kırgınlıklar yaşandığı ve partide seçim sonrası bir bölünme olabileceği iddialarına ilişkin sorusuna Bulut, "CHP çok dinamik, çok sesli, çok kültürlü bir parti. Ancak bugün partide farklı fikirleri ifade edenler trolleşmiş durumda. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı; parti içi muhalefet değil, parti içi kötülüktür" diye yanıt verdi.
"LÜTFÜ SAVAŞ, MÜZİKLİ BİR REKLAM FİLMİNDE OLMAK İSTEMEDİ"
Bulut, CHP'nin yerel seçimler için hazırladığı "İşimiz Gücümüz Türkiye" kampanya videosunun CHP tarihinin en yüksek izlenme oranına ulaştığını ve 7 milyon 900 bin kez izlendiğini söyledi. Bulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yeni seçim kampanyası videosu ile barınma ve güvenli sokaklar gibi başlıklarda yeni videoların hazırlandığını da açıkladı. Sandık güvenliğine dikkat çeken özel içerikler de üretileceğini dile getiren Bulut, kazanmaya yakın oldukları kentlerin adaylarının da bu videolarda yer alacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de CHP'li bütün büyükşehir adaylarının yer aldığı bir önceki reklam filminde yer almayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın bundan sonraki filmlerde de bulunmayacağını söyledi. Çiftçi "Hatay'da bir yaşam kurmak istiyoruz. Lütfü Savaş da hayatın yeniden kurulacağı deprem bölgesinde müzikli bir reklam videosunda olmak istemediğini de ayrıca bize söyledi" bilgisini verdi.
"ANKETLER CHP'NİN 2019'UN DA ÜZERİNDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Bulut, CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediyesini ellerinde tutmak istediklerinin altını çizerek bu illere Bursa, Manisa, Balıkesir, Kırklareli ve Malatya'yı eklemeyi hedeflediklerini belirtti. Bu kentlerdeki anket sonuçlarının olumlu olduğuna dikkat çeken Bulut, "Gidişat bizim lehimize, anketler CHP'nin 2019'un da üzerinde olduğunu gösteriyor" dedi.
"GEÇEN SEÇİMDEKİ SANDIK GÖREVLİLERİ KARA LİSTEDE"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de seçim güvenliğine yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Seçim güvenliği konusunda dört genel başkan yardımcılığının ortak bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Çiftçi, belirlenen sandık görevlilerinin ciddi bir eğitimden geçtiğini, geçen seçimde sandık başına gelmeyen görevlilerin kara listeye alındığını açıkladı.
"SEÇİM ÖNCESİ KARS'A KAYDIRILAN ASKERLERLE İLGİLİ İTİRAZLARIMIZ REDDEDİLDİ"
Seçmen hareketliliği ile ilgili çalışmalarını da anlatan Çiftçi, 483 seçim çevresinde, 55 bin 983 seçmenle ilgili itirazda bulunduklarını, bu itirazların 7 bin 380'inin kabul edildiğini ifade etti. En büyük hareketliliğin Kars'ta tespit edildiğini belirten Çiftçi, 4 bin askeri personelin Kars'a kaydırıldığını; kendilerine 30 Mart günü Kars'ta askeri bir tatbikat yapılacağı bilgisinin verildiğini kaydetti. Kars'taki bu duruma itiraz ettiklerini, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile yazışmalar yaptıklarını anlatan Çiftçi, CHP'nin ve itiraz eden diğer tüm partilerin Kars'la ilgili itirazlarının reddedildiğini ifade etti.
"DAHA ÖNCE İYİ PARTİ'YE VERİLEN İLLERDE SANDIK GÖREVLİSİ OLMAYACAK"
Çiftçi, bir önceki seçimlerde kurdukları ittifak sonucunda bazı illeri İYİ Parti'ye verdiklerini ve bu illerde seçime girmediklerini ve bu sebeple buralarda sandık görevlisi bulunduramayacaklarını da belirterek, "Aksaray, Bitlis, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Bayburt'ta müşahitler yoluyla süreci takip edeceğiz" dedi.
Çiftçi, Hatay'da Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi ve deprem sonrası nüfus azalması sonrası CHP'nin güçlü olduğu Samandağ, Arsuz ve Defne gibi ilçelerin kaybedilme riskinin bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine de Çiftçi, Hatay'ın nüfusunda 141 bin civarında bir düşüş olduğunu ama bu ilçeleri kaybetmek gibi bir endişelerinin olmadığını söyledi.
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