CHP'li Bulut: Hayvanları Koruma Kanunu sorunu çözmeyecek - Son Dakika
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CHP'li Bulut: Hayvanları Koruma Kanunu sorunu çözmeyecek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini eleştirerek, sokak hayvanlarına yönelik yasanın sorunu çözmeyeceğini ve toplumu kutuplaştıracağını belirtti. Bulut, yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskısıyla çıkarıldığını ve uygulanamaz bir yasa olduğunu ifade etti.

30.07.2024 19:23  Güncelleme: 20:14
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li Bulut, "sokak hayvanlarına yönelik TBMM Genel Kurul'da oylanan yasa, sorunu çözmeyecek. Konu kapanmayacak. Yaşanılacak süreç toplumu kutuplaştırmadan öteye geçmeyecek" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini bir inatlaşma yasası olarak değerlendirdi.

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısı ile çıkartıldığını vurgulayan CHP'li Bulut şöyle konuştu:

"Hayvanseverlerin yüreği ağzında islediği aslında insan olan herkesin yüreği ağızda izlediği adına dalga geçer gibi 'hayvan hakları yasası' denilen katliam yasası mecliste onaylandı. Komiyonda 3 günde 42 saat mesai verildi. Daha sonra Genel Kurul'a geldiğinde 2 günde 28 saat mesai verildi. Zannedersiniz günler bitmiş, koştur koştur bu yasa çıkarıldı. Peki bu yasa neden çıkartılıyor? Hiçbir mantığı olmadığı halde belli ki o sokak hayvanları katledileceği halde neden çıkartıldı, tek sebep var. Tayyip Erdoğan'ın inatlaşması. Toplumdaki bu ayrışmaya, bu sosyal sınıf üzerindeki ayrışmayı kaşımak adına bu yasa maddesini çıkartmak için milletvekillerine baskı yaptı."

"Uygulanamaz bir yasayı hayvanlara karşı bir katliam olsun diye çıkarttınız"

Bulut çıkartılan yasanın uygulanamayacağını belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

" Peki neden bu yasa uygulanamaz? Neden inatlaşma yasası diyoruz Türkiye'de 4 milyona yakın sokak hayvanı olduğu söyleniyor. Peki sokak hayvanlarını götürecek, barınağın kapasitesi kaç? 300 barınak var, toplam 105 bin kapasite var. Yani 4 milyon hayvan 105 beş bin kapasiteli barınak. Çok kısa sürede yapmaya kalksanız bile üç beş sene sürecek. Bunları kısırlaştırmak isteseniz bile üç beş sene sürecek. O zaman bunun adı ne? Katliam yasası. O yüzden hayvanseverler günlerce yüreği ağzında meclisi izledi. Ancak bu mecliste buna onay veren hiçbir milletvekili ailesine bunu izah edemeyecek. Hiçbir milletvekili topluma bunu izah edemeyecek. Bu tam bir katliam yasasıdır. Türkiye'de bulunan 4 milyon hayvana barınak bulmak mümkün değil ve siz yasayla bunu yapmayan belediye başkanlarına hapis cezası, bunu uygulamayan memurlara ceza vererek uygulanamaz bir yasayı sadece ve sadece hayvanlara karşı bir düşmanlık, hayvanlara karşı bir katliam olsun diye çıkarttınız. Hepinizin yüreği vicdanı bu sürecin sonunda sızlayacak. Ama yazık olan hayvanlara olacak."

Kaynak: ANKA

Meclis Genel Kurulu, Burhanettin Bulut, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut: Hayvanları Koruma Kanunu sorunu çözmeyecek - Son Dakika

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