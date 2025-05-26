Burhaniye'de Avrupa Plaj Voleybolu Milletler Kupası Sona Erdi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) iş birliğiyle Burhaniye Ören Plajı'nda düzenlenen Avrupa Plaj Voleybolu Milletler Kupası (CEV Beach Volley Nations Cup 2025), final maçlarıyla sona erdi.

Balıkesir, 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Avrupa Plaj Voleybolu Milletler Kupası'na ev sahipliği yaptı. Burhaniye Ören Plajı'nda gerçekleştirilen turnuvaya; Türkiye Milli Takımı ile birlikte Hırvatistan, Fransa, Estonya, Romanya, Çekya, Norveç, Sırbistan, kadınlarda ise Türkiye Milli Takımı ile birlikte Danimarka, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Slovakya olmak üzere toplamda 16 ülkeden 32 takım ve 100'ü aşkın sporcu ve antrenör katıldı.

Şehrin turizmine katkı sağlayan ve tanınırlığını artıran şampiyona, sporseverleri de bir araya getirdi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Ören Plajı'nda üç gün boyunca iki etap olarak yapılan turnuvada, ilk etapta G grubunda sıralama maçlarının tamamlanmasıyla kadınlarda Almanya erkeklerde ise Norveç takımları grubu şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyon takımlara kupalarını, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Taha Ünal takdim etti.

Turnuvanın ikinci etabı olan A grubunda ise kadınlarda Hollanda, erkeklerde ise Fransa şampiyon oldu.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde kadınlarda şampiyon olan Hollanda'ya kupalarını CEV Teknik Süpervizörü Edgar Zaizenijs, erkeklerde şampiyon olan Fransa'ya ise kupalarını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler takdim etti.