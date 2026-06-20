Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.D, idaresindeki 09 BV 750 plakalı otomobil, İskele Mahallesi İzmir Asfaltı Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.D, yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Burhaniye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?