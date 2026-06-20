Burhaniye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Burhaniye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Burhaniye\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
20.06.2026 09:13
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu M.D. yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.D, idaresindeki 09 BV 750 plakalı otomobil, İskele Mahallesi İzmir Asfaltı Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden M.D, yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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