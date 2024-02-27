Burkina Faso\'da Cami ve Kilise Saldırılarında Toplamda 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

VAGADUGU, 27 Şubat (Xinhua) -- Burkina Faso'nun doğusundaki bir camiye düzenlenen saldırıda, ibadet etmekte olan çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti.

Burkina İslami Dernekler Federasyonu'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Est bölgesine bağlı Natiaboani kasabasında bulunan camiye Pazar günü düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi hastanede olmak üzere en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir güvenlik kaynağı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pazar günü sabah saat 5.00 civarında silahlı kişilerin Natioboani'deki camiye saldırarak birçok kişiyi öldürdüğünü aktardı.

Bir başka yerel kaynak ise "kalabalık halde gelen saldırganların" Burkina Faso ordusunun yardımcı unsurları olan Vatanı Savunma Gönüllüleri grubunun asker ve üyelerini de hedef aldığını söyledi.

Bir kilise yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, aynı gün Burkina Faso'nun kuzeyindeki Sahel bölgesinde bulunan Essakane köyündeki bir Katolik kilisesine düzenlenen saldırıda da en az 15 kişi öldürüldü.