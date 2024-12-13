Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı

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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Maalesef bugün Bursa'da adliyemizde kişisel husumete bağlı, mahkeme esnasında silahlı saldırı olmuş. İki tane orada ölümüz var, iki tane de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır, iki jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyorum. Elim bir olay, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valiliği'nde yaptığı açıklamada, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bursamızda sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere Şehir Hastanemizde sabah bir toplantı yaptık, Bursa Valiliği'ndeyiz. Ancak maalesef bugün Bursa'da adliyemizde kişisel husumete bağlı, mahkeme esnasında silahlı saldırı olmuş. İki tane orada ölümüz var, iki tane de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır, iki jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyorum. Elim bir olay, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Çok geçmiş olsun diliyorum, inşallah hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum."