Bursa Belediyesi'nden Ramazan Desteği Başvuruları Başladı

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla hayata geçirdiği 'Ramazan Desteği'ne başvurular başladı. Başkan Mustafa Bozbey, desteğe ilişkin, "Yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek çekleri dağıtan, Burskoop aracılığıyla da öğrencilere eğitim desteği veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ramazan ayı dolayısı ile 'Ramazan Desteği'ni hayata geçirdi. Destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 2 Mart 2025 Pazar gününe kadar 'https://bbbsosyalyardimlar.bursa.bel.tr' adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başkan Bozbey, kenti sosyal belediyecilikle buluşturmanın ve verilen sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşımızın hayatına dokunan bir projeyi daha hayata geçirdik. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 'Ramazan Desteği'nde bulunacağız. Yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ile güzel. Ramazan bereketi sofralardan eksik olmasın" diye konuştu.