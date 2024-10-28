BURSA Bursa'daki Cumhuriyet Bayramı konserinde Emir Can İğrek sahneye çıktı - Son Dakika
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BURSA Bursa'daki Cumhuriyet Bayramı konserinde Emir Can İğrek sahneye çıktı

BURSA Bursa\'daki Cumhuriyet Bayramı konserinde Emir Can İğrek sahneye çıktı

BURSA'da Osmangazi Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Emir Can İğrek, konser verdi.

28.10.2024 12:50
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BURSA'da Osmangazi Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Emir Can İğrek, konser verdi. İğrek, seslendirdiği şarkılarla Bursalılara bayram coşkusu yaşattı.

Osmangazi Belediyesi'nin, Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılını kutlama etkinlikleri kapsamında şarkıcı Emir Can İğrek, Osmangazi Meydanı'nda konser verdi. İğrek, duygusal ve hareketli parçalardan oluşan repertuvarını seslendirirken, binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. İki saat sahnede kalan İğrek, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını da lanetleyip, şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

'COŞKUYLA KUTLUYORUZ'

Konseri izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkarak Emir Can İğrek'e çiçek ve plaket verdi. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetleyen Aydın da "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılarımıza da Allah acil şifalar versin. Ülkemizi bölmek isteyen teröristlere asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını meydanlarda, konser alanlarında ve sokaklarda büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İnşallah nice 101 yıllar daha kutlayacağız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet'i biz kurduk onu yaşatacak olanlar da sizlersiniz' diyordu. Şimdi ben meydanı dolduran binlerce gencimize, Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmaya var mısınız diye soruyorum" dedi. Binlerce kişinin, 'Evet' yanıtı üzerine Başkan Aydın, "Siz varsanız biz dünden varız. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun. İnşallah hep birlikte nice Cumhuriyet Bayramları kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ -Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BURSA Bursa'daki Cumhuriyet Bayramı konserinde Emir Can İğrek sahneye çıktı - Son Dakika

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