Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den "Kapalı Tribün" ve "Bursaspor Müzesi" Müjdesi

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Altıparmak'taki eski stadyum alanında kapalı tribünü tekrar ayağa kaldırmak için çalışmaları olduğunu belirterek, "Eski stadyum, anılarımızın olduğu, Bursa spor'un hikayesinin de yazıldığı bir alandı. Altında Bursaspor Müzesi olacak şekilde 'Kapalı Tribün Projesi' hazırlanıyor" dedi.

Başkan Bozbey ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, BBBTV'de gazeteciler Mehmet Ali Ekmekçi, Barış Yalım, İkbal Turan ve Selçuk Salih Başhan'ın hazırlayıp sunduğu "Spor Kafe" programına konuk oldu. B Kafe'de hazırlanan programda, Bozbey ve Çelik merak edilen soruları yanıtladı.

"Şampiyonluk bu sene de gelecektir"

Bursaspor'un bu sene elde ettiği başarılar dolayısıyla kulüp yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik eden Bozbey, takımın iyi gününde de kötü gününde de yanında olan Bursaspor taraftarına ayrıca teşekkür etti. Herkesin Bursaspor'dan ümidini kestiği bir dönemde ortaya çıkarak gece gündüz çalışan Enes Çelik ve yönetiminin başarıda büyük payı olduğunu dile getiren Bozbey, kendisinin de maddi ve manevi anlamda her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi. Her zaman "Bursaspor yükselirse, Bursa yükselir. Bursa yükselirse, Bursaspor yükselir" dediğini hatırlatan Bozbey, "Bursa, Bursaspor'da birleşti. Bursaspor, siyaset üstüdür. Bu birleştirici gücü daha önce sağlamış olsaydık Bursaspor bu hale gelmezdi. Bu birleşme gücü, Bursaspor'a inanılmaz motivasyon yükledi. İşin, şifresi güven. Bu yönetim, işte bu güveni sağladı. Bursa'nın en önemli markası Bursaspor'dur. Bu sene de keyifle maçları izleyeceğimize inanıyorum. Şampiyonluk bu sene de gelecektir" diye konuştu.

"Stadyumdaki birçok eksikliği giderdik"

Altıparmak'taki eski stadyum bölgesinde herkesin anılarının bulunduğunu, Bursaspor'un hikayesinin de yazıldığını söyleyen Bozbey, "Eski stadyum yıkılırken en azından kapalı tribün ayakta bırakılabilirdi. Kapalı tribünün yeniden canlandırılması için çalışmalarımız var. Bu konuda yoğun mesai harcıyoruz. Bakanlıktan izin aldığımız takdirde kapalı tribün kısmını yapacağız. Altında Bursaspor Müzesi olacak şekilde proje hazırlanıyor. Mevcut stadyumun etrafını da gece gündüz yaşayan, kulübe iyi gelir getiren bir hale getirmeliyiz. Enes Çelik'in ve yönetiminin bu konuda çalışmaları var. Bizler de destek vermeye hazırız. Stadyum ile metro arasındaki bölge için arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Stadyumdaki birçok eksikliği giderdik. Kalan eksiklikleri de hep birlikte tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Atatürk Spor Salonu'nun temeli atılıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Bozbey, Hüdavendigar Kent Parkı'nda hazırlanan "Gençlik Şenliği"ne tüm Bursalıları davet etti. Atatürk Spor Salonu'nun temelini de bu özel günde atacaklarını hatırlatan Bozbey, "Daha önce bu konuda bir çalışma yapılmıştı. Göreve geldikten sonra durdurduk. Altyapısını yeniden planladık ve 5 bin 16 kişi olarak revize ettik. Merkeze önemli bir spor salonunu kazandırmış olacağız. Bursa; sporla, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte yükselerek dünyanın sayılı kentlerinden birisi olacaktır. Bursa'nın potansiyeli çok fazladır. Tesis sayısını çoğaltmalıyız. Gençleri o zaman daha fazla öne çıkarabiliriz" dedi.

Ortak payda Bursaspor olunca kent yöneticilerinin ve taraftarın bir araya geldiğini söyleyen Bursaspor Başkanı Çelik ise maçlarda tüm kent yöneticilerini görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Enes Çelik, "Yapacağı projelerle, kalıcı gelirleriyle, herkesin emin olacağı vakıf sistemiyle Bursaspor'un örnek olması lazım. İnşallah bu yolda da güzel bir şekilde ilerliyoruz. Mevcut stadyumun etrafında insanların sosyal ihtiyaçlarını gidereceği alan yok. Ayda en az üç maç olacak ve on binlerce insan gelecek. Bu insanların kafe ve diğer ihtiyaçlarını giderebilmesi için alanlar oluşturacağız. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir süreç başlattık. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda süreç tamamlandı. Ruhsat aşamasına geldik. Belki önümüzdeki sezona dükkanlar yetişebilir. Güzel bir ortam olacak inşallah" diye konuştu.

Bursaspor'a kalıcı gelir sağlanması konusunda birçok kesimin katkısı olduğunu hatırlatan Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tüm partileri ziyaret ederek teşekkür ettiğini dile getirdi. Bursaspor'a "Yanındayım" kampanyasında sanayicilerden çok siyasetçilerin destek verdiğini belirten Çelik, Bursaspor konusunun siyaset dışında olması gerektiğini vurguladı. Beş transferi tamamladıklarını, en az beş transfer daha yapacaklarını açıklayan Çelik, transfer tahtasının da açık olduğunu, herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

Bozbey ve Çelik, programın ardından BURFAŞ B Kafe'de vatandaşlara Bursaspor bardağı ile kahve ve limonata ikram etti.