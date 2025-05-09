Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den KKTC Ziyareti - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den KKTC Ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek iki ülke ilişkilerini güçlendirme vurgusu yaptı. Bozbey, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

09.05.2025 15:55  Güncelleme: 17:24
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Ekonomi, Yatırım ve Sinerji Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini her zaman koruyacaklarını belirten Bozbey, KKTC ve Bursa arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balkantürksiad üyeleriyle birlikte Cyprus Constructions ev sahipliğinde düzenlenen 'Ekonomi, Yatırım ve Sinerji Zirvesi'ne katılmak üzere KKTC'ye gitti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve belediye yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Bursaspor forması ve "Atatürk Bursa'sında Modernleşme" kitabını hediye eden Bozbey, "Görüşmemizde, Bursa ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, direkt uçuşların artarak devam etmesi, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin artırılması konularını ele aldık. Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini her zaman koruyacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

"Barbarlık Müzesi, sadece bir anma mekanı değildir"

Bozbey ve Balkantürksiad üyeleri, daha sonra Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'ni gezdi. Kıbrıs Türklerinin geçmişte yaşadığı acılara, soykırım ve zulümlere tanıklık ettiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Tarihin karanlık sayfalarında yer alan bu trajedilerin unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Barbarlık Müzesi, sadece bir anma mekanı değildir. Aynı zamanda barışın, adaletin ve insan haklarının ne kadar kıymetli olduğunun da bir hatırlatıcısıdır. Bizler de tüm adada kalıcı ve sürdürülebilir bir barış ortamının sağlanması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey, KKTC ziyaretleri kapsamında heyetle birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı da makamında ziyaret etti. Lefkoşa ile Bursa arasında güçlü gönül köprüsü olduğunu söyleyen Bozbey, iki kent halkı arasındaki karşılıklı sevgi ve dayanışmanın, ilerleyen süreçte daha da pekişerek kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda ortak projelerle taçlanacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den KKTC Ziyareti - Son Dakika

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