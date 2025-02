Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Herkesin Dayanışma İçerisinde Ramazan'ı En Güzel Şekilde Geçirmesini İstiyoruz"

Güncel

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının kentte huzur, birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi için kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını belirtti. 17 ilçede iftar programları düzenleyerek Bursalılarla buluşacaklarını belirten Başkan Bozbey, "İhtiyaç sahiplerine gıda paketlerimizi ulaştıracağız. Herkesin dayanışma içerisinde Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmesini istiyoruz" dedi.

Başkan Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi, Nilüfer ilçesiyle devam etti.

İlk olarak Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen'i makamında ziyaret eden Başkan Bozbey'e temaslarında CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de eşlik etti. Nilüfer'in hızla büyüyen nüfusu ve konut yapısındaki gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, ilçenin afet yönetimi konusundaki mevcut durumu ve alınabilecek önlemler ele alındı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e ziyaret

Başkan Bozbey, daha sonra Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i makamında ziyaret etti. İlçede planlanan ve yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarının detaylı bir şekilde konuşulduğu buluşmada, okulların ve sanayi alanlarının planlı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesinin önemine vurgu yapılırken, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda da bu konuların öncelikli olarak ele alınacağı dile getirildi. Başkan Bozbey, ziyaret sırasında Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve dernek yönetimiyle de bir araya geldi.

Program kapsamında Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ve dernek üyeleriyle de buluşan Başkan Bozbey, çiftçilerin talep ve beklentilerini dinledi. Çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi, üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların aşılması ve tarımın sürdürülebilirliği için destekleri sürdüreceklerini belirten Başkan Bozbey, tarımsal kalkınmayı teşvik eden projeler ve iş birlikleriyle çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"İş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve muhtarlarla da bir araya gelen Mustafa Bozbey, mahallelerin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirdi. Muhtarların, mahallelerin nabzını tutan, vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi gören en önemli paydaşları olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Sorunları yerinde tespit etmek, çözüm yollarını birlikte oluşturmak ve her mahallemize eşit, adil ve etkin hizmet götürmek için iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey, program çerçevesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüştü. Sanayi alanlarının durumu, kentin planlı gelişimi ve çevreye duyarlı sanayi bölgelerinin oluşturulması gibi konular üzerine görüşmelerin yapıldığı ziyarette, Bursa'nın deprem gerçeğini göz ardı etmeden, sanayi alanlarının ve kentin daha güvenli hale gelmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Başkan Bozbey, ziyaretlerin ardından Agora Kapalı Pazar Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Otobüste bulunan makamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini anlattı.

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Nilüfer ilçesinde ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Bozbey, her yaştan insanın kabul edebileceği bir 'Kent Anayasası'nı katılımcılık anlayışıyla sağlayacaklarını belirtti. Ulaşım, trafik, çevre ve kentsel dönüşümün öncelikli konuları olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, bu konularda yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın en iyi şekilde geçirilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamlı hazırlık yaptığını anlatan Başkan Bozbey, şunları kaydetti:

"Hayırlı Ramazanlar diliyorum"

"Bu ay ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerimizi ulaştıracağız. İnsanlarımızın mutlu ve huzurlu olması, Ramazan ayını iyi geçirmesi en büyük arzumuzdur. 17 ilçemizin tamamında iftar programları düzenleyeceğiz. Osmangazi'de 5, Yıldırım'da 4, Nilüfer'de 3 farklı yerde iftar yapacağız. 29 gün boyunca her akşam bir ilçemizde iftar yaparak vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Emirsultan Camii Meydanı'nda, Fomara Katlı Otoparkı'nda her akşam Bursalılarla iftar sofrasında buluşacağız. İnegöl'de her akşam iftar vererek dayanışma örneği göstereceğiz. İftar saatinde dışarıda olan vatandaşlarımıza belirli noktalarda iftariyelik dağıtımı yapacağız. Her akşam belirlenen camilerimizde tatlı ikramında bulunacağız. Ayrıca Kent Lokantalarımızda akşamları uygun fiyatlarla hizmetlerimize devam edeceğiz. Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakit yerine geçecek kart desteğinde bulunacağız. Ramazan Ayı'nın İslam alemine, Bursa'mıza ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bayrama hep beraber sağlıkla, huzurla, mutlulukla ulaşırız. Herkesin dayanışma içerisinde Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmesini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm alanlarda vatandaşlarımızın yanında olacağız. Tüm Bursalılara hayırlı Ramazanlar diliyorum."