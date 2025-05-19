Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Spor Salonu'nun Temelini Düzenlenen Törenle Attı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar ayağa kaldırılacak olan kentin simge yapılarından Atatürk Spor Salonu'nun temeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda atıldı. Seyirci kapasitesi 5 bin 16 kişiye çıkarılan salonun ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yeni spor salonumuz; gençlerin düşlerini yeşertecek, yeteneklerini geliştirecek, dostluklar kuracağı bir yuva olacaktır" dedi.

Bursa'da 1972 yılında hizmete açılan, kentin yakın tarihinde önemli bir yere sahip olan fakat ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2020 yılında yıkılan Atatürk Spor Salonu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa ediliyor.

Daha önce 3 bin 100 kişilik seyirci kapasitesiyle planlanan ve Başkan Bozbey'in talimatları doğrultusunda revize edilerek seyirci kapasitesi 5 bin 16 kişiye yükseltilen Atatürk Spor Salonu'ndaki çalışmalar, bugün düzenlenen temel atma töreniyle başladı.

Törene Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri, bürokratlar ve sporcular katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, kent adına da tarihi bir günün heyecanı ve coşkusu içinde olduklarını söyleyen Bozbey, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı tarihte, Atatürk Spor Salonu'nun temelini atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Yeni spor salonumuz; gençlerin düşlerini yeşertecek"

Atatürk'ün açtığı yolda, çağdaş, modern ve güçlü bir Bursa ve Türkiye için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Bozbey, "Temelini attığımız Atatürk Spor Salonu, bu hedefimizin önemli simgelerinden biridir. Atatürk Spor Salonu, gençlerimize ve spora verdiğimiz önemin güçlü bir yansımasıdır. Bu tesis; kentimizin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Yeni spor salonumuz; gençlerin düşlerini yeşertecek, yeteneklerini geliştirecek, dostluklar kuracağı bir yuva olacaktır" dedi.

Spor salonunun yaptıkları revize sayesinde ulusal ve uluslararası etkinliklerden basketbol süper lig maçlarına, turnuvalardan kültürel buluşmalara kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek niteliğe kavuşturulduğunu anlatan Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Açılışını, 2027 19 Mayıs'ına yetiştirmeyi hedefliyoruz"

"Uluslararası standartlara uygun olarak FIBA'nın A kategorisi ölçütlerine göre tasarladığımız salonumuz, modern mimarisiyle, Atatürk adına, kentimize ve tarihine yakışır bir yapıya dönüşecek. Toplamda 18 bin metrekarelik inşaat alanında, 8 bin metrekarelik taban alanı üzerine, forekazık sistemi ve iksa yapısıyla güvenli ve uzun ömürlü bir temel atıyoruz. Hedefimiz iki yılda tamamlamak. İnşallah bir aksilik olmazsa açılışını 2027 19 Mayıs'ına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Farklı kotlarda planlanmış fuaye alanları, sporcu ve hakem soyunma odaları, basın salonu, protokol ve saha içi izleme alanları, açık ve kapalı otopark, kafeterya ve sosyal alanlarıyla tesisimiz yalnızca spor etkinliklerinin değil, sosyal hayatın da bir parçası olacak. Spor salonumuzun çatı kısmında, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacak güneş enerji panelleri yer alacak. Ayrıca yağmur sularını toplayıp arıtarak yeniden kullanmamızı sağlayan sistemlerle, çevreci ve sürdürülebilir bir yapıyı Bursamıza kazandırmış olacağız."

"Aslında Bursalılar kandırılmış"

"Daha önceden temeli atılan alanda yeniden temel atılıyor" sözlerini duyduklarını belirten Bozbey, o dönemde yapılan işlemin bir temel atma olmadığını, seçim öncesi baştan savma, göstermelik bir tören düzenlendiğini dile getirdi. Seçim döneminde projeyi durdurup kapasiteyi en az 5 bin kişiye çıkartacaklarını söylediklerini de hatırlatan Bozbey, "Verdiğimiz sözü bugün tutuyoruz. 14 Mart'ta atılan temelin aslında temel olmadığı, sadece seçim üstü planlama yapıldığı aşikardır. Aslında Bursalılar kandırılmış. Yine birileri 'Spor Toto'nun 100 milyon lira harcayarak yaptığı bir proje' diyor. Spor Toto ile yapılan birçok proje var. Çekirge'deki Havuzlu Park olduğu gibi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne geçti. Belediye olarak oraya para da harcadık. Oradaki 100 milyon lirayı üstlendik ve ödedik. Onun karşılığında da Spor Toto'yu buradan çıkardık. Bursalıların parasıyla yapılmaktadır. 3500 kişilik salonu yıkacaksınız. Bin kişilik düşüneceksiniz. Bursalı tepki gösterince '3 bin kişilik yaptık' diyeceksiniz. Sizin daha büyük salon yapmanız gerekiyordu. İşte biz 5 bin 16 seyirci kapasiteli salonu inşa ediyoruz. Bursa'ya yakışan da bu" diye konuştu.

Yıldırım bölgesine stadyum ve spor salonu müjdesi

1972 yılında temeli atılan Atatürk Spor Salonu'nda kendisinin de birçok hatırası bulunduğunu anlatan Bozbey, Yıldırım bölgesinde de hem 5 bin kişilik stadyum hem de spor salonu yapmak için yer arayışlarının devam ettiğini açıkladı. Başkan Bozbey, şu bilgileri verdi:

"Yerleri temin ettiğimizde projelendirerek ihalesini yapacağız. Biz, sporun kenti, kültür kenti, eğitim kenti Bursa'yı oluşturmak zorundayız. Bunları yaptığımızda Bursa kazanır. Bursalıların ne istediğini ve ne sunacağımızı biliyoruz. Bu projeyi de katılımcı bir anlayışla yaptık. Odalarımızla bir araya geldik. Bu salon gençlerimiz için, Bursamızın geleceği için yükselecek. Yıkılan Atatürk Stadyumu alanına Kapalı Tribünü ve altına da Bursa Müzesi yapmak için çalışmalara başladık. Biz Bursa'yı da Bursalıları da seviyoruz. Cumhuriyet'i geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Onların başarıları, Bursamızın başarısı, Bursamızın başarısı ise ülkemizin başarısı olacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."