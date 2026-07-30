Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Harmancık’ı, göç alan ilçe yapma arzusundayız” - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Harmancık’ı, göç alan ilçe yapma arzusundayız”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Harmancık’ı, göç alan ilçe yapma arzusundayız”
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İlçe ziyaretleri kapsamında Harmancık'ta ziyaretlerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Harmancık'ı göç alan bir ilçe haline getirme arzusundayız" dedi.

(BURSA) - İlçe ziyaretleri kapsamında Harmancık'ta ziyaretlerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Harmancık'ı göç alan bir ilçe haline getirme arzusundayız" dedi.

Başkan Vekili Şahin Biba, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerinin yerinde tespitine yönelik saha taramalarına, Harmancık ilçesi ziyaretiyle devam etti.

Belediye Meclisi'nce Başkan Vekili seçilmesinin ardından 4 ayda 16 ilçede saha çalışması yapan Başkan Vekili Şahin Biba, Harmancık'ta da ziyaretlerde bulundu.

Şahin Biba başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından oluşan heyet, Harmancık programına AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı.

İlçe Başkanı Serdar Yılmaz ve parti teşkilatı ile bir araya geldiği toplantıda ilçe gündemi masaya yatırıldı. Şahin Biba başkanlığındaki heyet daha sonra Harmancık Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü'yü makamında ziyaret etti.

Ardından pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Şahin Biba, Cami Derneği Kermesi ile Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURKENT'in Harmancık'taki Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Atölyesi'nde incelemelerde bulunan Şahin Biba, merkezdeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve merkez personeliyle görüştü.

S.S. Harmancık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bayram Ay ile de bir araya gelen Şahin Biba, ilçede kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Şahin Biba başkanlığındaki heyet, Harmancık Belediyesi'ni de ziyaret etti. Şahin Biba, ilçe Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve belediye yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, Harmancık'ın mevcut durumu, ihtiyaç ve talepler ile yapılacak çalışmalar ele alındı. Harmancık'ın yaklaşık 6 bin nüfusa sahip, 31 mahalleden oluşan ve Bursa'nın uç ilçelerinden biri olduğunu belirten Şahin Biba, gerçekleştirdikleri temaslarla mevcut sorunları yerinde gördüklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini söyledi.

"HARMANCIK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Harmancık'ın göç veren bir ilçe olduğuna dikkati çeken Biba, "Harmancık'ı göç alan bir ilçe haline getirme arzusundayız. Bugün hem vatandaşlarımızın hem de muhtarlarımızın taleplerini yerinde dinledik. Belediyemizde yaptığımız değerlendirmeler neticesinde Harmancık'ta yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri kısa süre içerisinde gündeme getireceğiz. Harmancık için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Harmancık, Büyükorhan, Keles ve Orhaneli olmak üzere dört dağ ilçesine desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Biba, tarımdan kırsal kalkınmaya, altyapıdan kültür ve sanata kadar her alanda dağ ilçelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Üreticilere yönelik fide-fidan destekleri ve kırsal kalkınma projelerinin de değerlendirildiği toplantıda konuşan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ise ilçeye verilen desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

"MUHTARLARIMIZA BÜYÜK KIYMET VERİYORUZ"

Harmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gülşen ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili kurumlara ulaştırılması noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Belediye olarak muhtarlarımıza büyük kıymet veriyoruz. Ancak taleplerin doğru kanallardan iletilmesi büyük önem taşıyor. Mahallelerin her alanda ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılamak için muhtarlarımızın taleplerini iletirken öncelikle kırsal hizmetler birimleriyle temas kurmaları gerekiyor. Devletimiz, muhtarların daha hızlı taleplerini iletebilmeleri için böyle bir birimi hayata geçirmiş. Bu kanaldan ilerlemek hizmetlerin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Doğru yerden başlarsak doğru ilerleriz. Sizlere, vatandaşlarımıza hizmet için gösterdiğiniz özverili çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Şahin Biba, Harmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gülşen ve mahalle muhtarlarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba: “Harmancık’ı, göç alan ilçe yapma arzusundayız” - Son Dakika

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