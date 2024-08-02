Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlere Doğa Kampı Düzenliyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlere Doğa Kampı Düzenliyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Orhaneli Göynükbelen ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampları, gençlere doğanın kalbinde eğlenceli ve eğitici aktivitelerle dolu bir deneyim yaşatıyor.

02.08.2024 14:17  Güncelleme: 14:35
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Orhaneli Göynükbelen ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampları, gençlere doğanın kalbinde eğlenceli ve eğitici aktivitelerle dolu bir deneyim yaşatıyor. Yeni arkadaşlıklar kurma imkanı bulan gençlere, kamplarda yeteneklerini keşfedebilecekleri bir ortam sunuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Orhaneli Göynükbelen ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampları ile gençlerin yaz tatillini verimli geçirmeleri hedefleniyor. 11-17 yaşları arasındaki gençler için düzenlenen toplam 11 dönemlik kamp programlarında, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, mini golf, badminton, tenis, bocce, cornhole, dart, matrak, okçuluk, mangala, kano, binicilik, paintball gibi birçok spor dalında aktiviteler düzenleniyor. Katılımcıların zamanlarını verimli geçirebilmeleri için kültürel ve sanatsal faaliyetler de yer alıyor. Ebru sanatından makromeye, boncuk ve taş boyamadan tiyatroya kadar birçok eğlenceli programa katılan gençler, kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalıyor. Ayrıca katılımcılar Sadağı Kanyonu gezisi ıle yeni yerler keşfetme imkanı buluyor.

Her iki kamptan da konaklama ve yeme içme dahil olmak üzere ücretsiz yararlanan gençler, kamp süresince cep telefonu ve diğer elektronik aletlerden uzak kalarak yeni arkadaşlıklar edinip sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlere Doğa Kampı Düzenliyor
Kaynak: ANKA

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