Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği ile çocuklar, renkli programlara katılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu ülkenin en güzel günleri, sizlerin minik ancak kocaman yüreğinde büyüyor. Siz mutluysanız, biz de mutluyuz. Siz gülümserseniz, Bursa gülümser" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından "Onların gülüşü, hepimizin yarını" teması ile hazırlanan Çocuk Şenliği, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

23 Nisan coşkusu, yüzlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla Çarşıbaşı'ndan Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'ne doğru yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar ve şarkılar söyleyerek yürüyen çocuklara Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP PM Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti.

Çocuklar, ellerindeki pankart, Türk ve Atatürk bayraklarıyla Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'ne kadar bando eşliğinde coşkuyla yürüyüş gerçekleştirdi.

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun"

Yürüyüş öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramı çocukların coşkuyla kutlamasını arzuladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, dolu dolu içeriklerle Çocuk Şenliği'ni hazırladıklarını belirtti. Çocuklarla birlikte 23 Nisan'ı büyüklerin de büyük coşkuyla kutladığını anlatan Bozbey, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kuruluş yıl dönümüdür. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ifade edildiği gündür bugün. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Merinos Parkı'nda doyasıya eğlence

Merinos Parkı içerisinde hazırlanan alanda devam eden şenlikler kapsamında birbirinden renkli programlar düzenlendi. Minik Adımlar Koşusu'na katılan çocuklar, kıyasıya mücadele ederek eğlenceli zaman geçirdi. Gösteriler, sahne şovları ve oyun alanları ile keyifli zaman geçiren çocuklar, kendileri için hazırlanan atölye çalışmalarına da katılarak unutulmaz bir gün geçirdi.

BURFAŞ tarafından hazırlanan pasta atölyesine katılan çocuklar, aşçı önlükleri ve şapkalarını giyerek şeflerle birlikte kendi pastalarını hazırlayıp süsledi. Kent Estetiği resim atölyesine katılan çocuklar ise ellerine aldıkları boya kalemleriyle hayal dünyalarını kağıtlara yansıttı. Bozbey ve eşi Seden Bozbey, stantları gezerek eğlencenin tadını çıkaran çocuklarla sohbet etti. Merinos Parkı'nda aileleriyle birlikte eğlence dolu bir gün geçiren çocuklar, "Eski Moda Çocuk" konseriyle de bayram coşkusunu yaşadı.

Programda konuşan Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever ve Çocuk Meclisi yürütme Kurulu Üyesi İnci Bade Yiğit, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sadece bir bayram olmadığını, çocukların sesinin duyulduğu, hayallerinin ve umutlarının paylaşıldığı özel bir gün olduğunu belirtti. Atatürk'ün açtığı yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerlemeye, doğayı ve insanları sevmeye, barış ve kardeşlik içinde bir dünya kurmaya çalışacaklarını söyleyen Vatansever ve Yiğit, çocukların sesini duyan ve bayramı doyasıya kutlamaları için şenliği düzenleyen Bozbey'e teşekkür etti.

Bozbey, 23 Nisan'da hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılını hem de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını söyledi. Bu anlamlı günde, kalplerin sevgi ve neşeyle dolup taştığını belirten Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

"Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram"

"Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu konuda minnet duyuyoruz. Ona yürekten bağlılığımızı ifade ediyoruz. Atatürk, çocuklarımızın bu ülkenin geleceği olduğunu biliyordu. Bundan tam 103 yıl önce Bursa'da kendisini karşılayan çocuklara şöyle seslenmişti. 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, bir yıldızı, bir ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız! Sizden çok şey bekliyoruz.' Atamız bu sözlerle, çocuklara duyduğu sevgiyi ve güveni anlatmıştı. Bugün de Cumhuriyetimizin en güzel umudu olarak yüreklerinizde yaşıyor."

Milli egemenliğin, bu ülkede yaşayan herkesin ortak geleceğini birlikte belirleme hakkı demek olduğunu hatırlatan Bozbey, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, yarının da kahramanlarıdır"

"Bu güzel ülkenin gerçek sahibi hepimiziz. Geleceğimizi şekillendirme gücü de yine bizlerde. Yani çocuklarda. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu ortak iradenin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve egemenliğin millete emanet edildiği çok anlamlı bir gündür. Bu bayramın çocuklarımıza armağan edilmesi bir tesadüf değildir. Tam tersine, büyük bir inancın ve güvenin göstergesidir. Bugün nasıl hep birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara taşımaya çalışıyorsak, yarın da sizler aynı sorumlulukla bu emaneti taşıyacaksınız. Çocuklarımız sadece bugünün değil, yarınların da kahramanlarıdır."

Çocuklar ne kadar çok öğrenir, ne kadar çok hayal kurar ve birbirine ne kadar destek olursa Türkiye'nin de o kadar ilerleyeceğini, güçlü ve aydınlık olacağını dile getiren Bozbey, şöyle tamamladı:

"Siz gülümserseniz, Bursa gülümser"

"Burada doyasıya eğlenin. Yeni arkadaşlar edinin. İçinizdeki bayram coşkusunu özgürce yaşayın. Sizler zeki, çalışkan ve umut dolusunuz. Bu ülkenin en güzel günleri, sizlerin minik ancak kocaman yüreğinde büyüyor. Atatürk'ün sizlere olan inancını hiçbir zaman unutmayın. Hayalimiz, tüm çocukların özgürce yaşadığı, oyunlarla büyüdüğü, sevgiyle güçlendiği bir dünyadır. Siz mutluysanız, biz de mutluyuz. Siz gülümserseniz, Bursa gülümser. Siz yarınlara umutla bakarsanız, ülkemiz huzurlu ve güçlü bir geleceğe kavuşur. Bugün sizin gününüz. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."