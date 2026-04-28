Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Terminal Yolunda Yenileme Çalışması

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yan yolda asfalt yenileme çalışması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminaline giden yan yolda asfalt yenileme çalışması başlattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde, 2 gidiş 2 geliş olarak kullanılan duble yolda ekipler yoğun mesai harcıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgedeki trafik akışının daha güvenli, konforlu ve nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.