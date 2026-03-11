Bursa Yenişehir'de Ramazan Pidesi Büyükşehir Belediyesi'nden

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden BESAŞ aracılığıyla Yenişehir ilçesinde vatandaşlara ücretsiz ramazan pidesi dağıttı. BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında dayanışma faaliyetlerinin diğer ilçelerde de süreceğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ruhunu kentin tüm ilçelerine yaymak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yenişehirli vatandaşlarla bir araya geldi. BESAŞ tesislerinde hijyenik koşullarda üretilen ramazan pideleri, iftar saatine kısa bir süre kala kurulan stantlarda halka ikram edildi.

"Dayanışmayı tüm ilçelerimize yayacağız"

Pide dağıtım etkinliğine katılarak vatandaşlarla sohbet eden BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, üretilen pidelerin sofralara bereket kattığını ifade etti. Demirtaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ramazan ayı, toplumsal dayanışmanın ve bir arada olmanın en özel zamanıdır. BESAŞ olarak özenle ürettiğimiz pidelerimizi bugün Yenişehir halkıyla buluşturduk. Büyükşehir Belediyemizin sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda, bu tür destek ve etkinliklerimizi planlanan takvim dahilinde diğer ilçelerimizde de gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Vatandaşlardan Büyükşehir'e teşekkür

Sıcak pidelerini teslim alan Yenişehir sakinleri, iftar öncesi yapılan bu anlamlı jestten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, dayanışma sofralarına katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve BESAŞ yetkililerine teşekkür etti.