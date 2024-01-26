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Bursa'da 18 yıl sonra çözülen cinayet: 'Taçsız kral'ın öldürülmesi - Son Dakika
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Bursa'da 18 yıl sonra çözülen cinayet: 'Taçsız kral'ın öldürülmesi

Bursa'da 2006 yılında parkta cesedi bulunan ve bacağında 'taçsız kral' dövmesi olan Tuncay Türk'ün öldürülmesi, polisin titiz çalışmasıyla 18 yıl sonra aydınlatıldı. Türk'ün kız arkadaşının ailesi ve yakınları tarafından kaçırılıp, parkta öldürüldüğü ve evinin kundaklandığı ortaya çıktı. Faili meçhul dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheliden 2'si öldü, 1'i cezaevinde olduğu belirlendi. Cinayetin detaylarını anlatan bir tanık ise ev hapsine çarptırıldı.

Bursa\'da 18 yıl sonra çözülen cinayet: \'Taçsız kral\'ın öldürülmesi
26.01.2024 - 10:02,  Güncelleme: 10:20
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BURSA'da 2006'da parkta cesedi bulunan ve bacağında 'taçsız kral' dövmesi görülen Tuncay Türk'ün (22) öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya, polisin titiz çalışması ile 18 yıl sonra aydınlatıldı. Türk'ün, kız arkadaşının ailesi ve yakınları tarafından kaçırılıp, parkta öldürüldüğü, evinin de kundaklandığı ortaya çıktı. 4 şüpheliden 2'sini öldüğü, 1'nin de cezaevinde olduğu belirlenirken, 18 yıl sonra cinayetin detaylarını anlatan Y.K., ev hapsine çarptırıldı.

Olay, 25 Ekim 2006'da Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Doğa Parkı'nda yürüyüşe çıkanlar, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, boynundan bıçaklanıp, 3 kurşunla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

'TAÇSIZ KRAL' DÖVMESİ DETAYI

İncelemede ayrıca ölen erkeğin sağ bacağında 'taçsız kral' yazılı dövme tespit edildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan ekipler, herhangi bir sonuç elde edemedi. Soruşturma sürerken, 27 Ekim 2006'da Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın 2'nci katından yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kundaklama şüphesi ile inceleme başlatan polis, yanan dairenin Tuncay Türk'e ait olduğunu tespit etti. Ev sahibine ulaşamayıp, çalışma başlatan polis, Doğa Parkı'nda bulunan 'Taçsız Kral' dövmeli cesedin Tuncay Türk'e ait olduğunu tespit etti.

DOSYA POLİSE GEÇTİ

Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için jandarma, çalışmasını sürdürdü. Ancak Yiğitler Mahallesi'nin sorumluluğunun polise geçmesi ile dosya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayet ve kundaklamayı incelemeye aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, her detayı titizlikle inceledi.

DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN EVİ YAKMIŞLAR

Tuncay Türk'ün 2006'da birlikte olduğu kız arkadaşının ailesinden şüphelenen ekipler, fiziki ve teknik takibe başladı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan aileden Z.A.'yı (40) araştıran ekipler, onun yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Y.K.'yi (40) gözaltına aldı. Sorgusunda, 18 yıl sonra cinayeti itiraf eden Y.K., delilleri yok etmek için Türk'ün evini kundakladıklarını söyledi. Cinayet ve kundaklamayı Z.A., R.A. (53) ve İ.K.'nin (50) gerçekleştirdiğini belirten Y.K. kendisinin de yanlarında bulunduğunu belirtti.

4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ ÖLÜ

Şüphelilerden R.A. ile İ.K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Z.A., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeye getirilerek sorgulandı. Sorgusunda, 24 Ekim gecesi evinden zorla çıkardıkları Tuncay Türk'ü Yiğitler Mahallesi Doğa Parkı'na götürdüklerini, burada darbedip, öldürdüklerini itiraf eden Z.A., Tuncay Türk'ün öldürülmesi ve ikametin ateşe verilerek kundaklanması suçlarından tutuklandı. Y.K.'ya ise ev hapsi cezası verildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Bursa, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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