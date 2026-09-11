Bursa'da 1973 yapımı köprünün tabliyeleri arasında 20 santimlik açıklık oluştu - Son Dakika
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Bursa'da 1973 yapımı köprünün tabliyeleri arasında 20 santimlik açıklık oluştu

Bursa\'da 1973 yapımı köprünün tabliyeleri arasında 20 santimlik açıklık oluştu
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri arasındaki 1973 yapımı Çeltikçi Köprüsü'nde iki tabliye arasında 20 santimlik açıklık oluştu. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı köprü ulaşıma kapatılırken, iki ilçe arasındaki ulaşımın Durumtay Mahallesi üzerinden sağlanacağı belirtildi.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri arasındaki köprüde, iki tabliye arasında 20 santimlik açıklık oluştu. Jandarmanın önlem aldığı köprü, ulaşıma kapatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi ile Karacabey ilçesinin kırsal Ovaesemen Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan 151 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki Çeltikçi Köprüsü'nün iki tabliyesi arasında 20 santimlik açıklık oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köprünün giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya geçişlerini yasakladı.

1973 yılında yapılan köprünün ulaşıma kapanmasıyla birlikte, iki ilçe arasındaki ulaşımın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Durumtay Mahallesi'nden sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 1973 yapımı köprünün tabliyeleri arasında 20 santimlik açıklık oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 1973 yapımı köprünün tabliyeleri arasında 20 santimlik açıklık oluştu - Son Dakika
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