Bursa\'da 1973 yapımı köprünün tabliyeleri arasında 20 santimlik açıklık oluştu

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri arasındaki köprüde, iki tabliye arasında 20 santimlik açıklık oluştu. Jandarmanın önlem aldığı köprü, ulaşıma kapatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi ile Karacabey ilçesinin kırsal Ovaesemen Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan 151 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki Çeltikçi Köprüsü'nün iki tabliyesi arasında 20 santimlik açıklık oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köprünün giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya geçişlerini yasakladı.

1973 yılında yapılan köprünün ulaşıma kapanmasıyla birlikte, iki ilçe arasındaki ulaşımın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Durumtay Mahallesi'nden sağlanacağı belirtildi.