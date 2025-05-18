Bursa'da 2. Gençlik Şenliği Coşkuyla Başladı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "2. Gençlik Şenliği", Hüdavendigar Kent Parkı'nda renkli etkinliklerle başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Şenliği, Hüdavendigar Kent Parkı'nda başladı.

Etkinliklerin ilk gününde, "19 Mayıs'ın Hafızası" sergi alanını gezen Bursalılar, "Gülümse Bursa" ve 360 derece fotoğraf çekim alanlarında bu özel günü ölümsüzleştirdi. Fikir duvarı ve karaoke gibi alanlarda zaman geçiren gençler, gün boyunca retro oyun alanı, canlı langırt, sumo güreşi oyunu ve atari alanlarında eğlendi.

Rodeo alanı, şut becerisi, dev jenga, masa tenisi ve buz hokeyinde yeteneklerini sergileyen gençler; VR gözlük, 3D kalem çizimi, uçak fırlatma rampası, ahşap baskı yapımı, kodlama oyunu, roket fırlatma, arkadaş bilekliği atölyesi ve pankart tasarım noktası gibi aktivitelere katıldı. Tenis, mini futbol, pickleball, basketbol ve voleybol turnuvaları da katılan gençler, gün boyunca eğlenmenin ve mücadele etmenin tadını çıkardı.

Genç Sahne'de Yiğit Tayar, Şevval Yüksel, Nursel Çağlar Anadolu Lisesi Orkestrası ve DJ performansları katılımcılara müzik dolu bir gün yaşattı.

Bursa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ve tiyatro sanatçısı Altuğ Görgü'nün tiyatro üzerine söyleşisi ile "Ölü Ozanlar Derneği" film gösterimi de yoğun ilgi gördü.

19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi sahne alıyor

Gençlik Şenliği, 19 Mayıs Pazartesi günü (yarın) yediden yetmişe herkese 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşatmaya devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 16.30-18.30 saatleri arasında "Başkan Bozbey Gençlerle" programı kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı'nda gençlerle buluşacak. Gençliğe Hitabe ve Gençlik Meclisi Bildirisi'nin de okunacağı kutlamalarda, saat 21.00'de Mor ve Ötesi Grubu'nun sahne almasıyla coşku doruğa çıkacak.

Ulaşım ücretsiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saat 23.59'a kadar BursaRay, tramvay ve otobüslerde BursaKart kullananlar için ulaşım ücretsiz olacak. Bursalıların Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla da 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece BursaRay seferleri gece 01.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca, 18-19 Mayıs Pazar ve Pazartesi günleri 12.00 ile 23.30 saatleri arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı arasında ücretsiz ring servisi yapılıyor. Yine 18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde, Hüdavendigar Kent Parkı'ndan Uludağ Üniversitesi'ne saat 23.30'a kadar ücretsiz ulaşım sağlanıyor.