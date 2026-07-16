Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi'de Atıksu Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi'de Atıksu Altyapısını Güçlendiriyor

16.07.2026 13:31  Güncelleme: 13:46
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi'de yaklaşık 2 km uzunluğunda atıksu kollektör hattı inşasına başladı. Proje ile bölgenin altyapı kapasitesi artırılacak ve enerji verimliliği sağlanacak.

(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde altyapıyı güçlendirme hedefiyle Osmangazi İlçesinde yeni atıksu kollektör hattı çalışmalarına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Dereçavuş Mahallesi'nden Ovaakça Mahallesi'ne kadar uzanacak yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda atıksu kollektör hattının inşasına başlandı.

Proje kapsamında 1, 1,2 ve 1,4 metre çaplarında kanalizasyon hatları imal edilerek bölgenin altyapı kapasitesi artırılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ovaakça'dan Hançerli Arıtma Tesisi'ne kadar olan bölgedeki atıksular, pompa kullanılmadan tamamen cazibeli sistemle arıtma tesisine ulaştırılacak. Böylece enerji verimliliği sağlanırken, altyapı sisteminin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi mümkün olacak.

Mayıs 2028'e kadar tamamlanması planlanan proje ile bölgenin atıksu altyapısı daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi'de Atıksu Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika

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