Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki okullarda bulunan yaklaşık 20 bin akıllı tahtaya tebrik mesajı göndererek öğretmenlere sürpriz yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı Öğretmenler Günü teması olan "Hep Sen Varsın Diye" kapsamında hazırlanan mesaj, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'in imzasıyla okullardaki etkileşimli tahtalara eş zamanlı yansıtıldı.

Çokgezer, mesajında öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, eğitimcilerin ülkenin geleceğinin inşasındaki emek ve katkılarına teşekkür etti.

Uygulama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Hizmetleri Şubesince yürütülen etkileşimli tahtaların Pardus işletim sistemine geçirilmesi çalışmaları ve Liderahenk Merkezi Yönetim Sistemi altyapısı kullanılarak gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sait Ete İlkokulu 2-F sınıfında da tahtaya yansıtılan mesajı öğrenciler fark ederek öğretmenleri Esra Taşkan'a haber verdi. Öğrenciler, mesajın ardından öğretmenlerinin gününü kutladı.

Sınıf öğretmeni Taşkan, AA muhabirine, mesajı görünce şaşırdıklarını belirterek, kendilerine yapılan sürprizden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Artvin'de bir köy okulunda birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğünü anlatan Taşkan, öğretmen olmaya karar vermesinde çocukluk yıllarında yaşadığı eğitim deneyimlerinin etkili olduğunu ifade etti.

Öğretmenlik mesleğinin değişen rolüne dikkati çeken Taşkan, "Artık biz bilgi aktaran konumda değiliz. Çocukların geleceğine yön veren, onlara eşlik eden ve rehberlik eden bir konumdayız. Öğretmenler olarak bu süreçte kendi rolümüzü daha fazla irdelememiz gerekiyor." diye konuştu.

Okul müdür yardımcısı Yusuf Durmaz da öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Akıllı tahtalara gönderilen mesajın öğretmenler için güzel bir sürpriz olduğunu dile getiren Durmaz, uygulamayı hazırlayanlara teşekkür etti.