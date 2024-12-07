Bursa'da 20 Milyon Lira Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da 20 Milyon Lira Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bursa\'da 20 Milyon Lira Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bursa'da polis, bankalarda tanıdık olduğu vaadiyle 20 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 21 kişilik çeteyi yakaladı. Operasyon sonucunda 14 şüpheli tutuklandı.

07.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:19
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BURSA'da polis ekipleri, bankalarda tanıdıkları olduğu ve uygun oranlarda yüksek meblağda kredi çıkartabileceklerini söyleyip 20 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 1'i cezaevinde olan 21 kişilik çetenin üyelerini eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, sosyal medyadan 'Kredi Danışmanlık' ismiyle yanıltıcı paylaşımlar yapıp paraya ihtiyacı olanlara, bankalarda tanıdıkları olduğunu belirterek uygun oranlarda faizle yüksek meblağlarda kredi çekebileceğini söyleyip 'Nitelikli dolandırıcılık' yapan çeteyi belirledi. Dolandırıcıların, ikna ettikleri kişilerden kimlik bilgilerini alıp, kredinin onaylanması için hesaplarına para yatırmasını istediği 20 kişi adına krediler çekip, çıkardıkları kredi kartlarıyla cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat gibi pahalı elektronik eşyalar satın alıp, bunları 2'nci el olarak satarak haksız kazanç elde ettiklerini de ortaya çıkardı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'ne bağlı ekipler, isimlerini belirledikleri 1'i başka suçtan cezaevinde olan 21 kişi için Bursa, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler, yaklaşık 20 milyon lira dolandıran şüphelileri gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularından sonra adliyeye çıkarılan F.D., H.Ö., S.Ö., H.T. savcılık, M.O., H.Ö. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ş.D., B.D., D.D., B.E., B.O., M.A., H.K., E.S., S.Ö., U.A., Y.G., O.D., M.E. ve O.Y. ise 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden cezaevinde olan A.L. hakkındaki incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 20 Milyon Lira Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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