Bursa'da Çocuklar Patili Dostlarla Buluştu

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikle çocukları patili dostlarla buluşturdu.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, çocukların hem eğlenmesi hem de hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci kazanması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sosyal yaşama uyumuna yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. sınıf öğrencileri ile Ali Rıza Bey İlkokulu öğrencileri, Gümüştepe Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde bir araya geldi. Toplam 125 öğrenci ve 6 öğretmenin katıldığı programda çocuk oyunları, yüz boyama ve dans etkinlikleri düzenlendi. Kedi ve köpeklerle vakit geçiren öğrenciler, köpek gezdirme etkinliğiyle sorumluluk bilinci kazanma fırsatı buldu.

Hayvanlarla vakit geçirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren öğrenciler, etkinlik dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.