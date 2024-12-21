Bursa\'da 3 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

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Bursa'da, 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Yaman Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,