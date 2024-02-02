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Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Bursa\'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da yapılan operasyonda 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda ayrıca birçok malzeme ve ekipman da ele geçirildi.

02.02.2024 20:03
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kaçakçılıkla mücadele operasyonları kapsamında Bursa'da çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki aylık takibi sonucu piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 20 milyon lira değerinde 35 bin litre kaçak madeni yağ, 40 adet birer tonluk fiber tank, 7 bin 820 madeni yağ bidonu, 162 bin 400 taklit etiket, 9 bin 650 folyo, 2 folyo kaplama makinesi, sıcak hava makinesi, forklift ve 1 ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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