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Bursa'da Adalet Mahallesi'nde Kur'an Kursu hizmete girdi - Son Dakika
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Bursa'da Adalet Mahallesi'nde Kur'an Kursu hizmete girdi

Osmangazi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi'nde yapılan Kur'an Kursu, törenle hizmete açıldı. Kur'an Kursu binasında çay ocağı, abdesthane, tuvaletler ve derslikler bulunuyor. Ayrıca, çevre düzenleme çalışmalarıyla caminin etrafı mahalle sakinlerinin vakit geçirebileceği bir alan haline getirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılışta yaptığı konuşmada, Adalet Mahallesi'ne yapılan hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Bursa\'da Adalet Mahallesi\'nde Kur\'an Kursu hizmete girdi
30.12.2023 - 10:48,
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Kur'an Kursu törenle hizmete girdi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adalet Mahallesi sakinlerinin eksikliğini hissettiği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan talep ettiği Kur'an Kursu ve hizmet binası kısa sürede bitirilerek hizmete açıldı.

Adalet Camisi'nin yanında 2 katlı inşa edilen Kur'an Kursu binasının içinde çay ocağı, abdesthane, tuvaletler, derslikler bulunuyor.

Çevre düzenleme çalışmalarıyla caminin etrafı mahalle sakinlerinin güzel vakit geçirebileceği bir alan haline getirildi.

Dündar, Adalet Camisi Kur'an Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin her mahallesini hizmetlerle donattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet Mahallesi'ne yeni bir hizmet kazandırdık. Osmangazi Belediyesi olarak, vatandaşların nefes alabileceği yerler oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugüne kadar Adalet Mahallemize muhtarlık binası, meydan düzenlemesi, yeni pazar yeri, 7 okulun çevre düzenlemesi ve yeni parklar gibi hizmetlerimiz oldu. Yeni açtığımız Kur'an Kursunun ve çevre düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum."

Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun'un dua etmesinin ardından açılışı yapılan kurs binasını gezen Dündar, Kur'an-ı Kerim eğitimi alan kadınları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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